俄僱傭兵 煽動摩爾多瓦政變

克宮亦不滿親西方 混合攻勢圖攪局 摩爾多瓦總統桑杜上周五聲稱，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團曾計劃年初發動政變，推翻她的政府。她指控俄羅斯正在利用天然氣供應、包括網絡工具在內的混合攻擊，以及親俄分離地區德涅斯特河沿岸相關威脅，積極影響摩爾多瓦。

能源施壓 銀彈干預選舉 桑杜接受英國《金融時報》專訪，指已故瓦格納領袖普里高津生前策劃針對她的政變，嘗試煽動摩爾多瓦的反政府示威變成暴力抗議，她形容情況非常嚴峻，摩爾多瓦需保護好自己。她還指，俄方試過利用能源施壓，又試過推翻她的政府，均告失敗，目前又大灑金錢開始大規模干預摩爾多瓦選舉。摩爾多瓦下月將舉行地方選舉，執政黨在首都基希訥烏等地面臨壓力，桑杜指有證據顯示俄羅斯特別針對地方選舉，想在明年摩爾多瓦總統選舉和2025年國會選舉前取得政治動力。

俄1.66億資金流入摩國 摩爾多瓦情報機關發現至少有2,000萬歐元（約1.66億港元）俄羅斯資金流入，用於政治目的，而真實金額可能更高。俄方用多種方法轉移資金到摩爾多瓦，其中一樣是摩爾多瓦人經亞美尼亞前往莫斯科，然後每人帶1萬歐元（約8.3萬港元）回國，亦有人帶在阿聯酋杜拜簽發的銀行卡回來，交給賄賂目標。摩爾多瓦年初曾警告國內可能發生政變，並宣稱逮捕一名瓦格納僱傭兵。桑杜於2020年上台後採取親西方立場，並為摩爾多瓦爭取歐盟成員國資格，結果引起俄羅斯不滿。

此外，美國國務院上周五宣布，將兩名在美工作的俄羅斯大使館官員列為不受歡迎人物，並將他們驅逐出境，以回應俄羅斯此前驅逐兩名美國大使館外交官。本報綜合報道

已故瓦格納領袖普里高津（右）被指生前嘗試煽動暴力抗議。 桑 杜