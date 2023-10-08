再起衝突 巴人武裝海陸空殺入 以色列空襲反擊

雙方近300死 逾2500人傷 巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯昨日清晨發射逾5,000枚火箭彈，飽和轟炸以色列中部及南部城鎮，為突襲行動揭開序幕。哈馬斯武裝分子從加薩地帶向以色列領土滲透，襲擊定居點、警局、以軍基地及哨站，殺害及擄走多人。以色列動員一萬預備役軍人並空襲加薩，且進入戰爭狀態。襲擊造成以色列至少100人死亡，逾900人傷，加薩則有191人死亡及逾1,600人受傷。

巴人稱報復褻瀆清真寺 在猶太教妥拉節首日，哈馬斯轄下卡桑旅發起代號「阿克薩洪水」的軍事行動，揚言報復以色列褻瀆耶路撒冷阿克薩清真寺。卡桑旅指摘以色列今年殺害和傷及數百名巴人，並拒絕交換囚犯提議。卡桑旅指揮官德伊夫形容昨日是「偉大革命之日」，呼籲阿拉伯人拿起武器加入戰鬥。他呼籲黎巴嫩、伊拉克、敍利亞的回教抵抗組織應與巴人聯手，向巴勒斯坦進軍。

根據以色列國防軍說法，哈馬斯從加薩發射2,200枚火箭彈。哈馬斯武裝分子從海、陸、空三路攻入以色列，分別乘坐快艇、農夫車及跳傘進攻。接壤加薩的14個以色列定居點首當其衝，以軍士兵猝不及防受襲，部分人來不及穿上裝備便命喪槍下。以色列南部一個基地對外通訊中斷，所有士兵生死不明，鄰近加薩的以色列空軍基地需轉移戰機。哈馬斯武裝分子出動無人機，炸毀以軍的梅卡瓦4主戰坦克。哈馬斯宣稱繳獲14輛以軍坦克，武裝分子把繳獲的以軍軍車駛回加薩，有巴人歡呼慶祝。襲擊期間，以色列南部一家發電廠被擊中。

武裝分子突襲定居點時射殺以色列平民，擄走部分以色列平民及士兵。有以色列女子稱，街上有武裝分子現蹤及聽到槍聲，她留在家中不敢出聲，並持刀戒備以防不測。約旦河西岸北部一名男子企圖揮刀襲擊以色列警員，結果被對方擊斃。因應哈馬斯大舉進攻，以色列國防軍進入戰備狀態並發起代號「鐵劍」的軍事行動，總參謀長哈列維親自評估形勢並批准作戰計劃，誓言要保護國民並讓哈馬斯恐怖分子付出沉重代價，以色列國防部長加蘭把加薩周圍80公里劃為特殊地區。

以稱或徵召數十萬預備役 以色列總理內塔尼亞胡指國家處於戰爭狀態，呼籲國民保持團結爭取勝利。國防軍其後指，會盡量徵召預備役軍人，規模可能達數十萬人之眾。美國白宮譴責哈馬斯無理襲擊以色列平民，強調美國將堅定地與以色列人民站在一起。美國國防部部長奧斯汀表明，將為以色列提供一切自衞所需，美國國家安全顧問與以色列國家安全顧問哈比內通電話討論局勢。

英國外交部更新旅行建議，呼籲國民不要前往以色列多地。中國駐以色列大使館證實，一名中國工人在以色列南部阿什凱隆附近被流彈打傷，現正在醫院救治。目前共有5個台灣旅行團、合共124人身處以色列，全數人員安全。

入境處接4港人查詢 已協助 截至晚上8時為止，香港入境事務處（入境處）接獲4名身處當地港人查詢，已即時提供相關資訊，並按其意願提供協助。入境處呼籲身在以色列及巴勒斯坦的港人應注意人身安全，並留意中國駐當地大使館發布的訊息。本報綜合報道

哈馬斯武裝分子駕駛繳獲的以軍軍車。 內塔尼亞胡 加薩附近爆發衝突。（Getty Images圖片） 以巴交火區域 巴人移走一名死者。 本世紀以巴大型衝突事件簿