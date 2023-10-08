長假單日12.7萬人次出入境 深圳灣口岸新紀錄

【本報綜合報道】今年中秋和十一長假上周五落幕，廣東深圳各口岸客流持續維持高位，深圳灣邊檢站共查驗出入境人員約78萬人次。其中上周一經深圳灣口岸出入境旅客超12.7萬人次，刷新該口岸今年來客流新高。

文化和旅遊部資料中心測算，國內旅遊出遊人數8.26億人次，年增長71.3%，較疫情前2019年增長4.1%。假期實現國內旅遊收入7,534.3億元人民幣（約8,160億港元），較去年同期成長129.5%，較2019年成長1.5%。

國家移民管理局昨日稱，全國邊檢機關共查驗出入境人員1,181.8萬人次，日均147.7萬人次，較去年同期增長約2.9倍，是2019年同期的85.1%。其中入境587萬人次，出境594.8萬人次。該部門採取多項措施保障口岸通關順暢，廣東深圳、珠海等地邊檢機關加強與港澳出入境管理部門聯絡協調，共同應對瞬時客流高峰，確保口岸通關能夠安全有序。