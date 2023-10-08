男子採野菇煮湯 5家人中毒

【本報綜合報道】中秋、十一假期間，不少人一家老少趁機聚在一起吃團圓飯。在四川省瀘州市，楊先生一家6口日前一同吃午飯時，卻有5人因為吃了楊先生從上山採摘的蘑菇中毒送院救治。目前楊先生妻子仍然留院，其餘4人已康復出院。

家住瀘州市納溪區的楊先生，3名兒子常年在重慶打工，平時一家人很少聚在一起。趁着假期，兒子都回到納溪過節。一家人上周一吃中午飯，楊先生煮了一大碗蘑菇肉片湯，飯後約半小時各人陸續出現不適，只有楊先生無事。楊先生稱，用來煮湯的蘑菇是他從山上採摘的野菌，大概有6、7種，為了讓妻子和兒子多吃一點，他當日基本上沒吃。

4人出院 妻仍留醫 西南醫大附院康健中心院區急診醫學部主診醫生徐燕表示，當日中毒的5人先在納溪醫院洗胃，翌日凌晨才送到急診醫學部，經檢測判定各人均為蘑菇中毒。楊先生的3名兒子和一名媳婦因吃得不多，僅出現惡心和暈麻症狀，輸液後很快恢復正常。楊妻因年紀較大，且食用毒蘑菇的數量較多，即使洗胃後仍出現胡言亂語、呼之不應等症狀。醫院其後整晚為她做透析等治療，其後才脫離危險。