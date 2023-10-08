4歲女 海灘失蹤 一度熱傳父棄養

上海公安闢謠 大陣仗搜索未有發現 上海市一名4歲女童上周三與父母前往浦東新區南匯新城海灘遊玩期間失蹤，至今下落未明，事後網上流傳其父親只是繼父，引發拋棄女兒猜想。上海市公安局浦東分局昨天澄清，失蹤女童一家來自原生家庭，也不存在雙親曾丟棄女兒情況，目前仍繼續搜救工作。

父取手機 獨留逾10分鐘 浦東警方昨天發通報提到，涉事女童黃××上周三傍晚離海邊約20米左右沙灘玩耍，期間因父親離開取回手機而獨留原地。約10多分鐘後，她的父親終於返回原地，卻一直未見女兒身影，直至天色開始昏暗加上遍尋無果後決定報警。

當接報後，浦東警方當天立即組織大量警力，沿海展開拉網式搜索，消防部門亦同時出動紅外感應無人機，多名相關人員連夜尋找，卻一直沒有發現。踏入翌日，浦東警方聯同消防救援總隊，派出近200人、組織6支救援隊伍展開全方位搜救行動。

天眼揭跌倒消失海浪中 與此同時，相關組織人員上周四亦逐一排查海灘周邊20多個閉路電視畫面，初步排除女童被人帶離海灘可能性，不過由於距離實在太遠，只能夠顯示模糊白點。由於女童父親最終能夠指出父女最後分開準確位置，民警最終在一眾白點中找到疑似女童身影，只見她留在原地約10分鐘後行往海邊，跌倒後消失在海浪之中。

事發後，大批網民攻擊女童父親，更傳出女童只是繼女、涉事家庭重男輕女、女童已非首次丟失等傳聞。惟浦東分局昨天澄清上述傳聞不實，又指警方已協調上海海洋大學及海事大學水文專家分析當時水流走向，進一步展開搜救工作。

內媒昨天報道，出事地點正是網紅景點「天空之境」所在地。當地居民受訪時透露，附近海域時有大浪，海邊小石灘外沒有護欄，不過遊客往往「一般就直接下去，不會想到有甚麼危險」。針對當地一帶存在海水溺亡隱患問題，南匯新城鎮人民政府2018年曾要求相關主管單位或部門加強安全管理、制訂有效措施。本報綜合報道