自導自演遭恐嚇 網紅返台受查

【本報綜合報道】Facebook農業粉絲專頁「Linbay好油」版主兼網紅林裕紘因踢爆進口蛋諸多問題，收到網民攻擊，日前聲稱受到恐嚇，其後被踢爆是他自導自演。林裕紘昨從奧地利抵台，警方將他帶走訊問。他稱電腦和原本使用的手機在維也納機場遭竊，警方懷疑他有滅證之虞。

林裕紘在中秋連假期間悄悄離境，前往奧地利度假，昨日清晨5時半返抵台灣，他乘搭的中華航空CI64航班降落桃園機場後，警方專案小組將他從機場直接帶到桃園地方檢察署由承辦檢察官訊問。專案小組懷疑他涉及自導自演案，罪嫌包括誣告、違反社會秩序維護法，須釐清是否有其他勢力介入，檢方不希望多個單位訊問，讓案情更複雜。

稱手機電腦被盜 疑滅證 刑事局派員在機場準備勘驗分析林裕紘的手提電腦、手機等設備時，卻發現隨身行李中沒有離台時帶走的手提電腦及手機。他應訊時辯稱，手提電腦及原本使用的手機已經在維也納機場遭竊，但他沒有報警，檢警懷疑他知道自導自演可能東窗事發，因此計劃出境串證及滅證後再搭機返台。