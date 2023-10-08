艦隻升級 台爭取早接收英雷達

台軍新建的輕型巡防艦上將設Artisan 3D雷達。

海軍將領率團訪倫敦洽談 台灣海軍康定級護衞艦正開展性能提升計劃，艦載雷達將換裝英國航空航天系統（BAE Systems）的Artisan 3D雷達。台媒昨日報道，台灣中科院院長張忠誠及海軍高層將領日前出訪英國，拜會相關原廠及友邦政府部門主管，爭取雷達提前付運台灣。

張忠誠及多名台灣海軍將領，上月藉由參訪在英國倫敦舉行的2023國際國防安全裝備展的機會，前往拜訪英國航空航天系統公司總部，洽談Artisan3D雷達採購及交貨時程。台方希望能提前交貨，以配合康定級護衞艦升級及新型輕型護衞艦的建造時程，據報獲得對方答允及支持。

Artisan 3D雷達目前已在英國海軍多款軍艦上使用，包括伊利沙伯女王號航空母艦等。它能偵測小至網球的物體，並以高效率的速度偵測25公里遠的目標，在不同空層範圍內同時監測及掌握900多個目標的動向，消除相當於1萬個手機信號的無線電干擾。

計劃涉及6艘 料2030年完成 台灣護衞艦西寧號已於2月展開工程，為首艘性能升級的康定級護衞艦，預計需時3年評估及驗證。西寧號符合作戰需求後，其餘5艘姊妹艦亦會升級，預計在2030年完成。除了換裝新雷達，康定級護衞艦亦會換裝中科院的華陽垂直發射系統，配置32枚海劍二防空導彈。

此外，台美軍事交流合作日益緊密，台灣今年增派三軍官兵赴美聯合演訓。由於聯合演訓是新增項目及具有機密性質，加上經費已超出台灣國防部的年度預算。因此，台灣國防部就「教育訓練業務」經費需求，申請動用第一預備金3.15億元新台幣（約8,000萬港元），經行政院主計處同意後，罕有以密件方式送交立法院審批。本報綜合報道

Artisan 3D雷達 台灣海軍康定級護衞艦開展性能提升計劃。