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婚禮穿校服緬懷青春
中國河南省衡水市一對新人舉辦婚禮前，特地在婚服外套上高中時期的校服，以紀念彼此攜手度過的青春。新郎王先生表示，他與妻子是高三的同班同學，至今相戀6年半，因高中學校管理嚴格，兩人除畢業照外並無其他單獨合照，因此他提議婚禮綵排時穿上校服，為那段青春畫上句號，迎接人生新篇章。
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