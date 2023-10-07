兩岸國際

婚禮穿校服緬懷青春
中國河南省衡水市一對新人舉辦婚禮前，特地在婚服外套上高中時期的校服，以紀念彼此攜手度過的青春。新郎王先生表示，他與妻子是高三的同班同學，至今相戀6年半，因高中學校管理嚴格，兩人除畢業照外並無其他單獨合照，因此他提議婚禮綵排時穿上校服，為那段青春畫上句號，迎接人生新篇章。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc