兩岸國際

防萬聖節生悲 涉谷發警告

日本東京都涉谷區長長谷部健周四公開呼籲，為了避免發生南韓首爾梨泰院人踩人翻版悲劇，民眾不要在萬聖夜當天前往涉谷站周邊地區。他指涉谷站一帶往往是來自國內外遊客熱門造訪地點之一，但今年需要重新思考是否要來。由於今年人潮擁擠，發生意外或糾紛機會大增。（綜合報道）
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