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菲收炸彈恐嚇 42機場戒備
菲律賓民航局昨日指收到炸彈襲擊恐嚇，全國42個民用機場進入高度警戒狀態，立即加強安全措施。調查人員指，炸彈恐嚇針對從首都馬尼拉前往比科爾區、達沃、宿霧、普林塞薩港的航班。（綜合報道）
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