涉性侵案候審 加州醫生暴斃

蒂達爾

【本報綜合報道】涉嫌性侵多名病人而正在候審的前美國南加州大學婦科醫生蒂達爾（George Tyndall），周四被發現在家中暴斃，終年76歲。

朋友上門發現 蒂達爾的律師萊文（Leonard Levine）周四向傳媒稱，當事人沒有接聽一位朋友的來電，該名朋友上門查看，發現他沒有反應，而且身體冰冷。洛杉磯警方已經把蒂達爾列為自然死亡，法醫不會驗屍。

蒂達爾被指控在擔任婦科醫生期間，不當觸摸16名女性，2019年被控29項性犯罪，但他否認控罪，案件原排期明年在洛杉磯縣開審。有受害人表示，蒂達爾的死令她們不高興，因為她們想看見被告被定罪。惟萊文指出，當事人從一開始就否認指控，非常希望能夠開庭洗脫罪名，現在他和指控者都無法看見這結果，對所有相關人士來說都是非常不幸。

蒂達爾在南加州大學任職婦科醫生近30年，2017年被解僱。他遭多名女學生指控不當地觸摸她們，他又被指對亞裔女學生尤其感興趣，受害者包括華裔學生。2021年，南加州大學支付破紀錄的11億美元（約85.8億港元），以就蒂達爾性侵指控的大量官司達成和解，涉及710名蒂達爾前病人的民事索償。