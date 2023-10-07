投選新眾議院長 特朗普將與黨友商議

暴動以來首訪國會山莊

眾議院下周三開會選出新任議長，共和黨人下周二舉行閉門會議討論人選。知情人士指，如果特朗普按計劃到國會山莊，他會參加下周二的會議，與共和黨眾議員對話。特朗普周四向傳媒表示，他在國會有很多朋友，有人請他以團結者身份發聲，有人亦問他若沒有任何候選人夠票當選議長，他是否願意短期出任議長30天至90天，直至有新議長人選。