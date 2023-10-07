投選新眾議院長 特朗普將與黨友商議
【本報綜合報道】美國傳媒周四引述知情人士指，美國前總統特朗普下周將到國會山莊，與黨友討論投選眾議院新議長一事。早前表態參選議長的俄亥俄州眾議員、眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan），昨日獲特朗普公開支持。
暴動以來首訪國會山莊
眾議院下周三開會選出新任議長，共和黨人下周二舉行閉門會議討論人選。知情人士指，如果特朗普按計劃到國會山莊，他會參加下周二的會議，與共和黨眾議員對話。特朗普周四向傳媒表示，他在國會有很多朋友，有人請他以團結者身份發聲，有人亦問他若沒有任何候選人夠票當選議長，他是否願意短期出任議長30天至90天，直至有新議長人選。
今次將是特朗普自2021年1月6日國會山莊暴動以來，再次到訪上址。他現時在2024年總統選舉共和黨初選領先，他可能利用此行展示自己掌控到共和黨。目前，喬丹和共和黨眾院二號人物、路易斯安那州眾議員斯卡萊斯（Steve Scalise）已經表態競逐議長寶座，喬丹是特朗普的支持者，曾經領導對總統拜登政府的調查。
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