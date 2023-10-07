特朗普再涉洩密 向澳富商爆核潛資訊

卸任後海湖莊園會面 內容傳予45人 美國前總統特朗普再次陷入洩密爭議，美國廣播公司周四引述知情人士報道，特朗普卸任後曾經向一名澳洲富商兼名下海湖莊園俱樂部會員，洩露美國核潛艇敏感資訊，富商其後向至少45人描述相關言論，包括參與從美國購買維珍尼亞級核動力攻擊潛艇的澳洲官員。特朗普發言人批評報道缺乏適當背景和相關資訊，強調特朗普沒做錯任何事，他一直堅持真實和透明，以適當方式依法行事。

報道指，特別檢察官史密斯（Jack Smith）調查特朗普涉嫌私藏政府機密文件時，發現特朗普2021年4月在海湖莊園，與全球最大包裝公司之一、普拉特工業公司（Pratt Industries）擁有者普拉特（Anthony Pratt）會面。席間，普拉特談及澳洲應該開始從美國購買潛艇，特朗普當時表現興奮，倚向普拉特並透露美國戰略核潛艇通常攜帶的核彈頭確切數量，以及美國核潛艇接近俄羅斯潛艇而不被發現的距離。

FBI曾促普拉特勿轉述 普拉特之後經電郵和談話，向其中包括6名記者、11名僱員、10名澳洲官員和3名澳洲前總理在內及其他人士提及上述內容。美國檢察官和聯邦調查局特工今年至少兩次約談普拉特，他稱無法判斷特朗普言論是真還是虛張聲勢，調查人員則要求普拉特不要重複特朗普提及的數字，意味資訊可能太敏感，不可再轉述。

一名海湖莊園前員工供稱，普拉特和特朗普會面後數分鐘內，就聽到普拉特向他人轉述談話內容。該員工對前總統向一位非美國公民提供敏感資訊，感到困擾和震驚。普拉特稱，向他人透露對話內容是為展示特朗普支持澳洲與美國關係，他自己現時是支持拜登政府；又指特朗普洩露潛艇資訊時未出示任何政府文件。史密斯團隊沒有在今年6月起訴特朗普時提到相關洩密內容。

特朗普2017年就任總統後不久，普拉特加入海湖莊園俱樂部，並承諾將再投資20億美元（約156億港元），支持美國製造業就業。知情人士稱，普拉特在數年間到海湖莊園10次，多次與特朗普互動，曾經在附近的特朗普物業與特朗普和一名美國國會參議員共進晚餐。本報綜合報道