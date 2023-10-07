持弩揚言殺英女王 青年囚9年

【本報綜合報道】在前年聖誕節手持上了箭的弩弓闖入英國溫莎堡，揚言要殺死英女王伊利沙伯二世的青年查爾（Jaswant Singh Chail），周四被判囚9年。

官指脫離現實 押精神病院 現年21歲的查爾將先扣押在伯克郡一所守衞森嚴的精神病院並接受治療，當精神狀況許可時就會轉送監獄完成餘下刑期。法官在判刑時指出，查爾「脫離了現實，因此變得精神錯亂」。

事發當日，英女王與當時仍是王儲的查理斯以及其妻子卡米拉，在溫莎堡過聖誕。查爾身穿黑衣、戴着連衣帽、手套和金屬面具，用尼龍繩梯爬進溫莎堡範圍。他逗留大約兩個小時，然後在沒有抵抗的情況下被拘捕。其時他手上的弩弓上膛，且安全鎖打開，處於準備發射狀態。他亦向現場一名武裝警察承認，是「要來殺死女王」。

查爾在審訊中，承認一項叛國罪、一項威脅殺人罪、一項持有攻擊性武器罪。法官判刑時指出，查爾也受到「《星球大戰》的幻想世界」影響，犯案時裝扮成「西斯尊主（Sith Lord）」、戴着鐵面具、攜帶上膛的弩弓；查爾還相信他透過人工智能聊天機械人與天使溝通，且計劃發動該次襲擊，報復英國殖民軍隊1919年對印度人作出的賈里安瓦拉園（Jallianwala Bagh）大屠殺。