同處敍利亞 土國無人機逼近 美軍派F16擊落

北約「內訌」 兩國防長通話圖降溫 土耳其在首都安卡拉周日發生自殺式炸彈襲擊後，連日越境攻擊幕後黑手庫爾德族武裝分子在敍利亞的據點，但一架無人機周四執行任務時，遭美國以保護地面部隊為由出動戰機擊落。這是美國首次擊落同屬北約成員國的土耳其飛機，兩國國防部長通電話為事件降溫，重申緊密協調兩軍在區內活動的重要性。

美國國防部發言人賴德表示，當地時間周四早上7時半，派駐敍利亞東北部的美國地面部隊，觀察土耳其無人機空襲哈塞克（Hasakah）附近，部分空襲位於美方劃設的「限制行動區」，兩軍相距一公里。同日早上11時半，其中一架土耳其無人機再次進入上述「限制行動區」，並飛往美國地面部隊，距離收窄至不足半公里；現場美軍指揮官認為構成潛在威脅，美國空軍一架F16戰機10分鐘後擊落它。

美稱聚焦打擊IS 賴德指無美軍士兵受傷，亦沒有迹象顯示土耳其有意對付駐敍美軍，強調現場美軍指揮官面對潛在威脅下，採取審慎行動。美國國防部長奧斯汀與土耳其國防部長居萊爾（Yasar Guler）通電話，美國國防部稱兩人同意這宗事件令人遺憾，但必須維持聚焦打擊敍利亞境內回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的重要任務；又提到奧斯汀承認土耳其的合法安全關切，最重要是美土兩國緊密協調避免構成風險。

與此同時，新任美國參謀長聯席會議主席布朗亦與土耳其武裝部隊總參謀長居拉克（Metin Gurak）通電話，討論美土兩國打擊IS的共同目標，以及按照緩解衝突協議的重要性。美國傳媒引述知情人士報道，涉事無人機型號TB2，屬於土耳其政府並掛載空對地導彈。土耳其國防部一名官員否認該架無人機屬於軍方，英國傳媒引述土耳其安全消息指，事發時土耳其國家情報局空襲敍利亞庫爾德族武裝分子。

土國連日攻庫族 土耳其此輪針對庫爾德族武裝分子的行動，源於庫爾德工人黨對土耳其安全總局大樓發動炸彈襲擊，兩名施襲者死亡及兩名警員受傷；土耳其指施襲者來自敍利亞，但獲得美國支持、由庫爾德族領導的敍利亞民主部隊否認。土耳其國防部宣稱，周四晚上對敍利亞北部的空襲摧毀30個目標，包括油井、儲存設施，又消滅很多武裝分子；該部門一名官員聲言，向敍利亞發動地面行動是其中一個可以考慮的選項。

美國以打擊IS為名派出軍隊進駐敍利亞，兵力約900人，但曾經與同樣在敍利亞展開軍事行動的俄羅斯、土耳其短兵相接。2019年，位於敍利亞北部的美軍士兵遭來自土耳其據點的火炮攻擊，土耳其同年發起大規模地面行動，進入敍利亞北部對付敍利亞民主部隊。除了敍利亞外，土耳其亦追擊伊拉克北部的庫爾德族武裝分子。本報綜合報道