伊朗在囚人權活動家 奪和平諾獎

【本報綜合報道】諾貝爾和平獎得主昨日在挪威奧斯陸公布，由51歲伊朗人權活動家穆罕默迪（Narges Mohammadi）奪得，諾貝爾獎委員會讚揚她反對伊朗婦女受壓迫，並為促進所有人的人權和自由而奮鬥。穆罕默迪的勇敢鬥爭付出巨大代價，多年來總共被捕13次，定罪5次，合共獲刑31年和154下鞭笞，她現時仍然在囚。聯合國隨即發聲明，要求伊朗立即釋放穆罕默迪。

穆罕默迪讀物理出身，早於1990年代學生時期已開始爭取性別平等和女性權益，畢業後她曾任工程師，並為一份改革派報章寫專欄。

1999年，她嫁給親改革派記者拉赫馬尼，不久後因批評伊朗政府而首次被捕及入獄一年。

爭取性別平等 屢入獄受刑 至2003年，她加入設於伊朗首都德黑蘭、由諾貝爾和平獎得主伊巴迪（Shirin Ebadi）創立的「人權捍衞者中心」，後來成為副主席。她於2011年被以危害國家安全、加入人權捍衞者中心、反政府宣傳等罪名再次被起訴，同年9月獲刑11年，後來減刑為6年，國際特赦組織曾形容她是良心犯，她在2012年7月獲釋。

穆罕默迪出獄後投身反對死刑活動，並於2015年再次被捕及入獄，她又抗議伊朗政府系統性地對政治犯，特別是女性使用酷刑和性暴力。2021年11月16日，她在厄爾布爾士省卡拉季出席一名警察暴力受害者的追思會時被捕。

伊朗22歲女子阿米尼去年9月因未戴好頭巾，遭道德警察拘留後死亡，引起席捲全國的反政府示威，穆罕默迪早前在阿米尼逝世一周年時，成功從監獄偷偷向外界傳遞一篇文章，並由美國傳媒刊登，直指：「他們（伊朗政府）囚禁愈多女性，我們變得愈強大。」諾貝爾獎委員會指頒獎給穆罕默迪，同時是希望表彰與她一同在伊朗爭取人權、自由和民主的同伴，並認可數以千計過往對抗伊朗歧視和打壓女性政策的人士。