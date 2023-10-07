僱傭兵頭亡 普京稱爆手榴彈所致

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津於今年8月墜機身亡，總統普京周四表示，事故由普里高津所乘飛機的手榴彈引爆造成，而非導彈襲擊。

指辦公室藏7.8億現金 普京當天在索契出席瓦爾代國際辯論俱樂部會議時表示，幾天前調查該次空難的委員會負責人已經向他報告，在遇難者的遺體發現手榴彈碎片，飛機也沒有受到外力衝擊，稱這些都是「既定事實」。普京看來是要駁斥在事發後不久，美國官員認為飛機是被擊落的說法。俄羅斯的調查人員迄今尚未公開匯報該事故的起因。

普京沒有提及手榴彈如何在機上被引爆的細節，但認為調查人員沒有對遇難者遺體進行酒精和藥物測試是錯誤。他又稱，聯邦安全局搜查瓦格納集團位於聖彼得堡的辦公室時，發現100億盧布（約7.8億港元）的現金和5公斤可卡因。

被問及所謂私營軍事公司在俄羅斯的前景及它們的法律地位時，普京含糊其詞表示，俄方沒有針對此類組織的法律，「這是一個複雜的過程，我們正在討論和思考。無論我們是否需要它們，我們都會考慮」。