俄導彈襲烏克蘭東北村莊51死 澤連斯基直斥恐怖主義

【本報綜合報道】烏克蘭東北部哈爾科夫州一條村莊周四遭一枚俄羅斯導彈擊中，造成51名村民死亡，包括一名6歲男童，另有6人受傷，是俄羅斯今年對烏克蘭平民造成最嚴重傷亡的單一攻擊。烏克蘭總統澤連斯基直斥這是蓄意的恐怖主義行為。

事發在哈爾科夫州東部地區只有330人的村莊赫羅扎（Hroza），當時約有60名村民在一間咖啡館參加另一名遇難村民的追悼會。烏克蘭內政部長克利緬科表示，初步調查結果顯示襲擊是以俄羅斯伊斯坎德爾導彈進行，整條村的六分之一地方被夷平，咖啡館隔壁的一間雜貨店也被炸毀，其中一些罹難者就身處雜貨店內；事發時村內每個家庭都有人身處咖啡館內，事件「對村莊、對整個烏克蘭來說都很可怕」。

澤連斯基在通訊軟件頻道表示，俄羅斯以導彈襲擊一間普通雜貨店，完全是蓄意的恐怖主義行為，必須制止俄方此類恐怖活動。聯合國駐烏克蘭人道主義協調員布朗在聲明表示，對事件感到震驚，並指出故意襲擊平民是戰爭罪行。

傳拜登「現有資金授權」援烏 另一方面，美國傳媒周四報道，美國政府考慮透過國務院補助項目，繞過國會直接向烏克蘭提供額外軍事援助。美國總統拜登周三公開表示，或許可用另一種方式為援助烏克蘭找到資金。

知情美方官員透露，拜登是談論國會早前授權政府的「現有資金授權」，政府可以向烏克蘭繼續提供更多支持。考慮方案包括利用對外軍事融資計劃，提供贈款或貸款，幫助盟國購買武器和國防設備。