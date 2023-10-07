普京﹕練射核動力巡航導彈 核試大門未關

警示西方烏克蘭 俄羅斯總統普京周四在索契出席瓦爾代國際辯論俱樂部會議，宣稱具備全球打擊能力的海燕核動力巡航導彈已經進行最終成功測試，意味這款可以配備核彈頭的武器快將部署。他亦提出撤銷批准《全面禁止核試驗條約》的可能性，暗示不排除恢復試驗核武；警告別國不要妄想對俄發動核攻擊，否則自取滅亡，言論疑似針對西方及烏克蘭。

海燕核動力巡航導彈是普京2018年公布的六大先進武器之一，其餘分別是薩爾馬特洲際彈道導彈、搭載核彈頭的先鋒高超音速滑翔飛行器、可以高超音速飛行的匕首空射彈道導彈、設計及運作原理與海燕一樣的海神核動力魚雷、佩列斯韋特激光武器。它們旨在確保未來數十年的全球戰略平衡，除了佩列斯韋特激光武器外，其餘武器用於突破美國的導彈防禦網絡，保證俄羅斯核威脅力量維持不變並繼續有效。

薩爾馬特洲際彈道導彈 快服役 普京未有說明海燕核動力巡航導彈的測試何時及何地進行，但最近多個迹象顯示俄方準備在北極地區新地島展開試驗。根據非營利組織核威脅倡議，俄羅斯2017年至2019年13次測試海燕核動力巡航導彈，全數失敗告終，更在2019年一次測試時墜毀，俄方試圖回收時發生爆炸洩漏輻射。普京同時透露，射程18,000公里、可以搭載10枚大型核彈頭或16枚小型核彈頭的薩爾馬特洲際彈道導彈，不久將來執行任務。

相比新型戰略核武器的進度，普京對是否恢復核試的表態更值得關注。他指專家提出有必要核試，確保新武器的核彈頭有效，但「我現時未準備好宣布我們是否需要核試，但可能要真實反映美國的行徑，他們簽署但沒有批准《全面禁止核試驗條約》，我們已經簽署及批准它」；又稱這是下議院國家杜馬面對的問題，「理論上，撤銷批准《全面禁止核試驗條約》是有可能，如果我們這樣做，這將會很足夠」。

「倘俄核打擊 敵人沒生存機會」 普京同時不認為俄羅斯需要更新核政策，進一步降低使用核武的門檻，直言現時沒有出現威脅俄羅斯獨立國家地位及生存的情況，任何有理智的人都不會想到對俄羅斯使用核武。惟他警告，若俄方發動報復性核打擊，任何敵人都沒有生存的機會。

聯合國大會1996年9月10日通過《全面禁止核試驗條約》，第14條規定條約附件2列明的44個國家全部批准後才正式生效。這些國家1996年6月18日屬於裁軍談判會議成員國，同時為國際原子能機構1995年12月出版的《全世界核研究反應堆》或1996年4月出版的《全世界核動力反應堆》列明之國家。在該國家清單中，中國、埃及、伊朗、以色列、美國簽署但未批准，北韓、印度、巴基斯坦既未簽署亦未批准。本報綜合報道

普京 衞星圖像拍到俄羅斯準備測試海燕核動力巡航導彈。 《全面禁止核試驗條約》