十一長假 內蒙古迎客逾1453萬人次
【本報綜合報道】內地中秋十一假期進入尾聲，多個旅遊大省及自治區陸續發布假期前5日，即上月29日至周二的旅遊「成績表」。其中內蒙古累計接待內地旅客逾1,453萬人次，是去年同期的5倍多；實現國內旅遊收入99.33億元（人民幣‧下同，約107億港元），是去年同期的6倍多。四川旅遊景區累計接待約2,426萬人次，門票收入逾2.9億元（約3.1億港元），同比分別增長逾187%和310%。
鐵路單日料發送1880萬客流
內媒周五報道，湖北文旅市場復甦態勢也非常明顯，今年中秋十一假期前5天，564家A級景區共接待遊客逾1,197萬人次，比去年及2019年分別增長逾77%及27%；旅遊收入33.9億元（約36.5億港元），比去年及2019年均增長逾九成。
湖南省納入統計監測的954家單位累計接待遊客逾1,528萬人次，年增逾95%，營收21.13億元（約22.8億港元），年增逾74%。
另外，中國國家鐵路集團有限公司發布消息指，周四全國鐵路發送旅客1,784萬人次，運輸安全平穩有序。周五全國鐵路預計發送旅客1,880萬人次，計劃開行12,571列旅客列車，其中加開1,852列。
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