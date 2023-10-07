十一長假 內蒙古迎客逾1453萬人次

【本報綜合報道】內地中秋十一假期進入尾聲，多個旅遊大省及自治區陸續發布假期前5日，即上月29日至周二的旅遊「成績表」。其中內蒙古累計接待內地旅客逾1,453萬人次，是去年同期的5倍多；實現國內旅遊收入99.33億元（人民幣‧下同，約107億港元），是去年同期的6倍多。四川旅遊景區累計接待約2,426萬人次，門票收入逾2.9億元（約3.1億港元），同比分別增長逾187%和310%。