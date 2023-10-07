小犬吹襲台灣 農業損失慘重

【本報綜合報道】颱風「小犬」周三至周四吹襲台灣，造成一人死亡及356人受傷。全台發生3,601宗災情，台東縣蘭嶼鄉受重創。「小犬」逐漸遠離台灣，當地氣象署昨日凌晨兩時半和上午11時30分先後解除陸上和海上颱風警報，台東、基隆、屏東、恆春半島、宜蘭、花蓮仍然有機會出現豪雨。由於颱風造成電力供應中斷，影響學校上課安全，雲林縣政府昨早上宣布麥寮高中全日停課，市民照常上班。

1死356人傷 3.6萬戶未復供電 台灣氣象署預報員陳姵安表示，「小犬」中心昨日上午5時在鵝鑾鼻西面約290公里海面上，向西移動，對台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面仍然構成威脅，預計「小犬」未來強度持續減弱且暴風圈縮小。受颱風外圍環流影響，金門及馬祖有8級至9級強陣風，基隆北海岸、桃園、高雄、屏東沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風。台東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、屏東、宜蘭及花蓮地區有局部大雨，山區或有塌方、落石。

災害應變中心統計，截至周四晚上9時，颱風造成全台約38萬戶曾經停電，已經修復逾34萬戶，尚有3.6萬多戶待修；累計5,865戶停水，尚有3,552戶未恢復；截至當晚8時，包括南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東9縣市累計疏散3,008人；台中、雲林、台南、彰化、澎湖5縣市農業損失合共656萬元新台幣（約206萬港元）。對受重創的蘭嶼，國防部及空勤總隊昨日上午調派直升機支援，運送救援物資及台電、中油、中華電訊人員到當地協助搶修。