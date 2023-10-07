屏東高球廠奪命火 消防局長請辭

許美雪

【本報綜合報道】台灣屏東縣屏東市科技產業園區明揚國際高球廠上月22日發生起火爆炸，造成10人死亡，逾百人受傷。大火中殉職的4名消防員，昨日舉辦聯合公奠儀式，家屬要求政府承諾公開真相。事件中受到質疑的屏東縣消防局長許美雪以個人規劃為由，同日正式請辭。

4殉職消防員獲褒揚令 屏東縣政府在縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會，總統蔡英文南下送4位消防員英雄最後一程，並送上褒揚令，另有追晉儀式，並代表民眾獻上感謝。蔡英文表示，政府已啟動災害調查釐清肇因，也會與各界及家屬討論研議消防政策及管理機制等。家屬在公祭前開記者會並提出3點要求，包括縣政府承諾火災調查報告書公布時間，完整交代案情；內政部開放家屬參與災害事故調查會；支持消防員工作權益促進會「顧職安」訴求，全面納入職安法。

另外，屏東縣長周春米對於許美雪長期處於高壓職場，現已完成階段任務，批准她請辭，將調任參議，職缺由副局長李彬正暫代，再另覓合適人選接任消防局長。