柯文哲再倡民調決定藍白合

柯文哲

【本報綜合報道】民眾黨台灣總統參選人柯文哲結束訪美行程，昨日清晨乘飛機返抵桃園機場。他在機場受訪時談及國民黨與民眾黨聯手的「藍白合」，他們提議以民調決定，贏的當正的，輸的推薦副的；至於何時進行民調則看國民黨如何回應。

柯文哲談到訪美成果，稱在加州三藩市參訪教育及新創產業後，覺得目前這種實驗教育、網絡教育跟人工智能結合的革命性改變，將改變未來教育的模式。對於「藍白合」議題，他稱是否與國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜等人會面，要看幕僚怎麼安排，但未有計劃與前立法院長王金平見面。

出自傳漫畫 序文受批評 另外，柯文哲今日將出版個人自傳漫畫《漫畫柯文哲》，但其署名撰寫的序文被質疑出現不少貶低台漫甚至整個漫畫圈的言論，如提到台灣很少有專屬大人看的漫畫書，不常見用漫畫來呈現嚴肅議題，在台北市西門町和華陰街的漫畫基地多是日本少女漫，也沒看到用漫畫來探討重要議題。有漫畫工作者批評對方作為總統參選人，對文化產業的認知卻如此淺薄與主觀。