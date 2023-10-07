賴清德籲國際社會團結 遏止大陸發動戰爭

賴清德的專訪周四在日本電視台播出，這是他參選後首度接受日本傳媒訪問，分享對未來台日合作的看法與立場。被問到這次總統選舉對台灣的歷史意義時，他稱來年的總統和立委選舉一定會影響台灣未來方向，更重要是影響印太的和平穩定。他以努力避免戰爭、穩定台海、確保世界和平為目標，台灣如被侵略，下一個受影響的一定是日本。他又稱，兩岸可成為朋友，台灣也不想成為大陸的敵人，故希望大陸領導人能重新思考，目前陸方戰略不僅對國際社會帶來破壞，也對其發展帶來負面影響。