指北京強硬 反推動亞洲國家與美結盟 美副防長 冀加快向台供武

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）周四認為，中國大陸在亞洲態度日益強硬，反而推動其他國家與美方建立新夥伴關係；又表明希望加快向台灣提供武器。美國國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）同日表示，一旦中國大陸封鎖台灣，全球經濟將陷入谷底，國際社會將團結反對北京。

希克斯接受美國傳媒訪問，她指中國大陸在亞洲的行動，只會增強區內外國家希望確保自身利益，例如美國和菲律賓簽署基地共享協議，又與南韓和日本加強國防合作，並與英國和澳洲組成三方安全夥伴關係（AUKUS）。希克斯稱，美方知道陸方對此感到擔憂，北京正大規模投資軍事，採取一系列行動表明使用軍事力量意願。

希克斯指，五角大樓努力確保盡快向台灣交付武器，並與美國國防承包商合作解決部分因新冠疫情造成的供應鏈問題。部分共和黨人指摘拜登政府過於關注防衞烏克蘭而忽視台灣，她稱烏克蘭戰爭引發武器需求成長，反而為美國國防工業基礎注入活力，從而更好地向台灣、自身和其他潛在合作夥伴提供服務。

美印太官：倘陸封鎖台 損全球經濟 另外，拉特納周四出席智庫戰略與國際研究中心一場討論中國實力的研討會時，被問到中國大陸是否可能入侵台灣以及可能的時間表。他重申美方立場，強調衝突並非迫在眉睫，也非不可避免，美方盡力確保阻嚇力真實及強大；又指沒人能夠免受中國大陸一旦封鎖台灣對世界帶來的經濟痛苦，影響及規模將比新冠疫情造成的更大，而且封鎖在實際操作上並不容易，如中國大陸攻擊商船以維持封鎖，將令局勢加劇。

此外，拉特納預告即將發布2023年中國軍力報告，美國國防部評估，中國大陸日趨將其軍隊視為支持其修正主義目標的脅迫工具，聚焦重建國際秩序，嚴重損害美國重大利益與全球和平、安全與穩定。他指出，中國大陸迅速擴張核武能力，其艦機對美國盟友與夥伴的挑釁行為日增，增加衝突的可能性；又多次拒絕美陸兩國國防部長和參謀長聯席會議主席的對話，雖然恢復的外交互動有助管理部分緊張，但沒法取代軍事溝通。

台外長稱將強化戰力 阻戰爭發生 另一方面，台灣外交部長吳釗燮日前接受西班牙媒體訪問時稱，中國大陸對台威脅日增，除了派遣機艦在台灣周邊活動外，更對台灣社會散布虛假訊息、進行網絡攻擊及認知戰。他強調，台灣將持續以負責任態度應對，避免挑釁，同時增加防衞預算、強化軍隊訓練及加強不對稱作戰能力，以強化戰力來嚇阻戰爭發生。本報綜合報道