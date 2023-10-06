俄陷戰爭難兼顧 阿塞拜疆氣燄狂

納戈爾諾—卡拉巴赫（簡稱納卡）地區的亞美尼亞人上月再度受襲，阿塞拜疆政府的理由是要進一步清剿該區的亞美尼亞裔「恐怖分子」。當然，這次襲擊是明顯再威嚇亞美尼亞族裔要加快遷離。

阿塞拜疆加強對納卡地區的打壓，主要是基於國際上承認該區是阿塞拜疆的領土，但九成以上居民是亞美尼亞人。1994年，亞美尼亞與阿塞拜疆爆發大型軍事衝突，俄羅斯介入調停，但無論歐盟或聯合國都沒有介入處理這地區的自治或獨立問題，這和科索沃問題明顯是雙重標準，唯一的「理由」是納卡地區只涉及12萬亞美尼亞人。

亞美尼亞無計可施 阿塞拜疆愈來愈敵意地一次又一次蠶食納卡，原因眾多，包括阿國天然氣及石油生產大增；俄烏戰爭後大賺特賺，成為富國；跟土耳其同是突厥族，供應土國油氣可換取大量軍備；加上俄烏戰爭使俄羅斯無法兼顧在納卡地區維和，阿塞拜疆利用這良機，由去年9月開始軍事襲擊及封鎖亞美尼亞流向納卡的物資及人道救援，企圖在納卡實行種族清洗。上月20日，阿塞拜疆宣稱在俄羅斯維和力量介入下，納卡地區的亞美尼亞「恐怖分子」已宣布放下武器簽訂停火協議，而阿塞拜疆軍隊至今仍在納卡及其通向亞美尼亞的通道大肆拘捕涉嫌「恐怖分子」。

亞美尼亞政府已經無計可施，因為軍事上無法克制阿塞拜疆，不過，上月20日開始，亞美尼亞首都同時出現親俄及親西方兩股示威群眾，一方面要求俄羅斯及西方介入，另一方面以公民抗命方式要求總理帕申因下台，軍警在現場拘捕激烈示威者。

如今兩國衝突形勢複雜，亞美尼亞方面有俄羅斯、美國、伊朗、中國及印度的支持，阿塞拜疆方面有土耳其及以色列支持及供應武器。法國外長日前到訪亞美尼亞，與總理帕申因商討經濟援助亞國接收可能超過10萬納卡地區的亞美尼亞人。

不過，阿塞拜疆軍隊在上月20日的襲擊中，導致包括副指揮官科甘在內的5名俄羅斯維和部隊官兵身亡，儘管阿塞拜疆政府已致歉並答應調查事件及追究責任，但當俄烏戰爭完結，俄羅斯必然會震懾阿塞拜疆及土耳其在高加索地區的囂張狂妄。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻