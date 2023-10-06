翱翔逾3小時 仿生信鴿破世績

【本報綜合報道】中國陝西省西安市西北工業大學仿生飛行研究團隊，近日成功研製續航時間突破3小時的「信鴿」仿生飛行器，打破其研發的「雲鴞」撲翼式無人機單次充電飛行時間健力士世界紀錄，此次突破有助擴大小型化仿生飛行器的應用場景。

內媒昨日報道，上月22日上午近9時在國家級認證機構工作人員見證下，翼長70厘米、起飛重量260克的「信鴿」在該校長安校區上空飛行。「信鴿」時而盤旋，時而隨風滑翔，並於近12時順利滑翔降落，保持了3小時5分30秒的續航時間，打破「雲鴞」於2022年創下的2小時34分38秒的世界紀錄。

助於複雜環境獲救援訊息 團隊20多年來先後研發了「小隼」、「雲鴞」及「信鴿」等多個仿生飛行器，並在全國逾10個地區飛行逾1,500多次。團隊首席科學家宋筆鋒教授表示，仿生撲翼飛行器模仿鳥類的飛行方式，其輕盈小巧及噪音小的特點讓其具仿生性、隱蔽性和便攜性，手拋起飛滑翔降落，可在局地複雜環境獲取救援訊息、野外生物科考等多個領域應用。