英博物館獲古代金戒 貓狀圖案 製作者或是小孩

英國德文郡埃克塞特皇家艾伯特紀念博物館近日在多方幫助下，獲得一枚盎格魯撒克遜時代中期製造的黃金戒指，計劃未來向公眾展出。埃克塞特市議會文化事務首席議員賴特 （Laura Wright）感謝多方幫忙，令博物館能夠獲得此非常罕見且美麗的歷史文物。

該枚戒指早年在德文郡被人以金屬探測器發現，保存狀況良好，上有複雜的貓狀動物圖案，推測可能是為小個子女性或兒童製作。館方計劃，把它與近年來同樣透過金屬探測器找來的其他盎格魯撒克遜時代物品一併收藏，並與埃克塞特大學數碼人文實驗室合作，創建戒指3D掃描及成像。有專家表示，此發現增加對當地歷史研究的重要性，亦是博物館藏品的重要補充。

助研盎格魯撒克遜時代 資料顯示，英國的盎格魯撒克遜時代大約從公元410年到1066年，自1970年以來只有18件金屬發現及進入博物館。這些發現都是由考古學家和民眾利用金屬探測器搜索發現的，包括安全帶、戒指、劍鞘支架和瓷盤架等。本報綜合報道