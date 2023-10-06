傳伊朗女沒戴好頭巾 遭警打至命危

【本報綜合報道】伊朗女子阿米尼因佩戴頭巾不當在拘留期間死亡，事件一度引致國內大規模示威浪潮。德黑蘭一名16歲少女近日在地鐵車廂暈倒，被人權組織指摘是因為沒戴好頭巾而被道德警察打至昏迷，但官媒稱少女是因為血壓低而昏厥。

官媒指因血壓低暈倒 涉事少女是加拉旺德（Armita Garawand），以挪威為基地的庫爾德人權組織Hengaw聲言，她因不遵守戴頭巾的規定，周日晚上在地鐵遭道德警察「嚴重襲擊」，目前不省人事，在醫院深切治療部治療，情況危殆。Hengaw又指，伊朗政府不准少女家人探望，並在加拉旺德在病榻上的照片曝光後，沒收她家人的手機。一名到醫院探訪的記者也一度被扣留，然後獲釋。

伊朗官媒報道，加拉旺德是因血壓下降而暈倒，頭部撞到車廂一側受傷。官媒亦播出事發時的閉路電視片段，可見一名少女被其他女子抬出地鐵車廂，放在月台上；少女一動也不動，顯然不省人事。有關片段卻被指經過剪輯，看不到車廂內發生的事情，只看到少女上車，然後被相信是朋友的人抬出，也看不清楚她有否戴頭巾。

此外，伊朗官媒發表加拉旺德父母的訪問，他們表示女兒沒有遇襲。父親說：「我們檢查所有影片，證明事件是一場意外。我們請求大家為我們孩子的康復祈禱。」

加拉旺德