英擬改革公開考試 增畢業生競爭力

【本報綜合報道】英國首相辛偉誠周三在保守黨大會提出計劃改革教育制度，未來數年逐步合併A-levels和T-levels，形成新的考核制度，以提升英國教學、職場技能水平，以及畢業生在國際上的競爭力。

承諾增撥57億提升教學

辛偉誠表示，將引入嚴謹和知識豐富標準，把A-levels和T-levels合併成新的單一資格考試，又指英國16歲至19歲的學生在課室上花費時間，較競爭對手少約三分之一，必須改變這種情況。目前16歲或以上的學生將可繼續選修A-levels和T-levels的機會，首批實行新考核制度的將是今年入學的小學生。辛偉誠承諾未來兩年追加6億英鎊（約57億港元），用於加強數學教師培訓，並在未來招募更多教師。