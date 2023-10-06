英格蘭14歲或以下 勢終身禁購煙

辛偉誠出招 盼減醫療財政負擔 英國首相辛偉誠周三提議立法，讓英格蘭地區逐年提高合法買煙年齡，讓現年14歲或以下人士將來永久不能合法購買香煙。倘法案在國會通過，意味2009年1月1日或以後出生者終身不得合法買煙，最快2040年實現年輕煙民歸零，惟規定不適用於北愛爾蘭、蘇格蘭及威爾斯地區。

根據英國各地區現行法規，合法的買煙年齡為18歲或以上，去年有約640萬名煙民。辛偉誠在曼徹斯特舉行的執政保守黨年會演說中表示，吸煙是導致殘疾甚至死亡的單一最大原因，為減輕國家衞生事務局（NHS）負擔，計劃逐年提高合法吸煙年齡，讓2009年1月1日或以後出生者成為第一個「無煙世代」。他指雖然過去在禁煙上取得重大進展，但煙民人數問題仍嚴重。

辛偉誠指出，幾乎每分鐘就有一人因吸煙問題送院，平均每年多達6.4萬人死於吸煙。每4宗癌症死亡個案中，有一宗因吸煙引起。為了應對吸煙問題，英國政府平均每年耗資近170億英鎊（約1,641億港元），因此長遠禁煙必須從青少年開始。辛偉誠又指，每5名煙民中有4人在20歲時開始吸煙，大部分人日後因煙癮已深而難以戒除。

英國大選預計明年舉行，若保守黨成功保住執政權繼續執政4年，相關法案在國會通過後將讓英國成為歐洲首個禁止年輕一代買煙的國家。預計到2075年，英國將減少170萬名煙民，直接或間接促成850億英鎊（約8,070億港元）經濟效益，並可預防11.5萬宗中風、心臟病及肺癌風險。

業界批評助黑市買賣 煙草業界批評法案打擊成年人的權利，恐怕會助長香煙黑市買賣。預料煙草商會轉賣電子煙等香煙替代品，目前有兩成英國兒童有吸食電子煙習慣。新西蘭去年底通過法案，禁止向2009年或以後出生的人士出售香煙，丹麥正考慮類似立法。本報綜合報道