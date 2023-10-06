麥卡錫遭罷免 三人表態角逐新議長

共和黨眾議院二號人物、路易斯安那州眾議員斯卡萊斯（Steve Scalise）周三去信共和黨人表態參選，他表示所有人需團結起來並向同一方向努力，協助國家重回正軌。斯卡萊斯長期以來被視為麥卡錫的盟友，立場較對方更保守，部分人認為他未幫助對方應對罷免危機，更質疑正在接受血癌治療的他，是否有能力勝任議長。