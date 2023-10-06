麥卡錫遭罷免 三人表態角逐新議長
【本報綜合報道】美國國會眾議院議長麥卡錫周二遭罷免，預計眾議院下周三選出新議長，至少三名共和黨議員表態競逐，該院民主黨領袖杰弗里斯亦有可能參選。
共和黨眾議院二號人物、路易斯安那州眾議員斯卡萊斯（Steve Scalise）周三去信共和黨人表態參選，他表示所有人需團結起來並向同一方向努力，協助國家重回正軌。斯卡萊斯長期以來被視為麥卡錫的盟友，立場較對方更保守，部分人認為他未幫助對方應對罷免危機，更質疑正在接受血癌治療的他，是否有能力勝任議長。
俄亥俄州眾議員、眾議院司法委員會主席喬登（Jim Jordan）同樣表態參選，指會專注於改善國家變革，團結尋找真正的解決方案。他是前總統特朗普的支持者，曾經領導對總統拜登政府的調查；惟部分共和黨溫和派成員認為喬丹過於右傾，亦有部分強硬派成員認為他太接近麥卡錫。此外，俄克拉何馬州眾議員、眾議院共和黨研究委員會主席赫恩（Kevin Hern）考慮競逐議長。
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