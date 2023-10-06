北韓停運核反應堆 或提取製武器材料

報道稱，美國和南韓的情報顯示，寧邊核設施的5兆瓦核反應堆上月底起暫停運作，認為此舉是為了獲得武器級鐶而進行後期處理工作的迹象。消息人士不排除北韓進行核試的可能，但未有說明朝方提取鐶何以和核試有關。從核反應堆抽取的乏燃料棒進行再處理，為提取鐶前的一個重要步驟；現時北韓設有鈾濃縮設施，可以用作核武的單獨材料來源。