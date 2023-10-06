北韓停運核反應堆 或提取製武器材料
【本報綜合報道】英國傳媒昨日引述南韓傳媒報道，北韓已經停運寧邊核設施的核反應堆，目的可能是為了處理乏燃料棒，提取可用於製作武器的鐶。
報道稱，美國和南韓的情報顯示，寧邊核設施的5兆瓦核反應堆上月底起暫停運作，認為此舉是為了獲得武器級鐶而進行後期處理工作的迹象。消息人士不排除北韓進行核試的可能，但未有說明朝方提取鐶何以和核試有關。從核反應堆抽取的乏燃料棒進行再處理，為提取鐶前的一個重要步驟；現時北韓設有鈾濃縮設施，可以用作核武的單獨材料來源。
韓輸波 遭朝媒形容為「傀儡」
另外，中國杭州亞運會上周六舉行的女子足球賽中，北韓以4比1擊敗南韓。北韓官媒報道賽事時形容南韓為「傀儡」。南韓統一部官員昨日表示，北韓過往在體育賽事把南韓稱為「南朝鮮」，但此次使用偏激措詞貶低南韓，說明北韓當局的自信不足。北韓曾經在國際賽事把南韓隊稱作「傀儡代表團」，但在電視節目和新聞稿把南韓國名標為「傀儡」屬於史無前例。
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