沖繩知事拒批邊野古工程 日本中央政府謀代執行

玉城丹尼

【本報綜合報道】日本中央政府就沖繩縣宜野灣市的美軍普天間基地遷至名護市邊野古，向縣知事玉城丹尼作出批准鬆軟地基改良工程設計變更的指示。玉城丹尼周三透露已經拒絕，有指中央政府爭取啟動可以取代縣知事批准的「代執行」程序，昨日向福岡高等法院那霸支部提起訴訟。

入稟法院提訴訟 日本中央政府9月4日最高法院作出判決後，負責批准的玉城丹尼未採取應對措施，作為「代執行」的初始程序同月19日發出批准「建議」。惟玉城丹尼回答「難以在期限之前批准」，中央政府同月28日把「建議」一字改為措詞更強烈的「指示」。

消息人士稱，最高法院作出判決後，多名縣幹部向玉城丹尼進言「應遵循司法的最終判定」。支持玉城丹尼的地方議員和市民團體表示不應該批准，他也作出無法批准工程的決定。

若果中央政府在代執行訴訟勝訴，高等法院那霸支部將命令玉城丹尼批准。若其在規定日期內未予批准，則可以推進取代縣知事批准的「代執行」程序。玉城丹尼可以上訴，但只要不改判為勝訴，就無法阻止工程。