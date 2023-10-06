福島排次輪核污水 俄斥缺透明度

【本報綜合報道】日本東京電力公司昨日早上展開福島第一核電站第二輪核污水排海，與首輪一樣排放7,800噸，排放持續至本月17日。俄羅斯外交部周三指出，俄羅斯及中國多次要求日本就核污水排放展現透明度，惟對方未能夠提供全面資料。

日本內閣官房長官松野博一昨日表示：「第一次排放已經確認安全推進，將繼續高透明度地展開監測結果等訊息發布工作。」第二次排海作業從儲存在大型水槽的一噸處理水開始排放，確認氚濃度遠低於每公升不到1,500貝可。東京電力公司之後將以每天460噸的進度，從約一公里外海域持續排放，並繼續在核電站周邊分析海水的氚，若檢出超過每公升700貝可則停止排放。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，中俄兩國一再敦促日本向各利益方提供有關核污水排海的所有資訊，但對方一直未發放完整資料且未能妥善應對有關問題。她又指，日方沒有確保核污水排海不會存在長期風險，認為若日本能夠停止排放，中俄兩國將消除所有關注及擔憂。

日農相赴馬國宣傳水產 核污水排海導致中國包括香港禁止或限制日本水產品進口，使日本的水產業大受打擊。正在馬來西亞訪問的日本農林水產大臣宮下一郎，周三在吉隆坡市中心一間零售店，向顧客分發宮城縣石卷市出產的帆立貝，宣傳日本水產品，力圖擴大銷路。