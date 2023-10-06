日提早買 美戰斧導彈抗衡中俄朝

兩國防長會晤 突宣布半數改購舊款 上月中就任、被視為「對華鷹派」的日本防衞大臣木原稔，周三首次到訪美國維珍尼亞州五角大樓，與美國國防部長奧斯汀舉行會談。雙方同意日本提早一年至2025年，從美國引進戰斧陸攻巡航導彈，作為建立對敵基地攻擊能力的措施；惟採購的型號由原先全數最新的Block V型，改為一半為數200枚是舊款Block IV型。

奧斯汀歡迎木原稔時表示，美國支持日本政府作出勇敢的決定，投資在反擊在內的先進能力，以及2027年前把防衞開支增至佔本地生產總值2%；又以「空前」形容美日兩國的戰略結盟，期待與對方密切合作，令同盟關係更緊急。他提到美日兩國面對主要的共同挑戰，包括中國的脅迫行為、北韓的危險挑釁、俄羅斯的鹵莽決定向烏克蘭開戰，並重申釣魚島是《美日安保條約》第5條美方防衞義務的適用對象。

建對敵基地攻擊力 木原稔回應指出，不能夠容忍在印太地區在內的全球任何地方，作出武力單方面改變現狀的行為及企圖，「我們需要加強（美日）同盟能力對此作出威懾及回應」；又感謝奧斯汀堅決重申對《美日安保條約》第5條，適用於釣魚島的堅定不移承諾。他表示願意就美日同盟的職責、任務的分工展開討論，並就所有舉措緊密合作。

會談歷時50分鐘，木原稔會後就更改採購戰斧陸攻巡航導彈的計劃表示，由於日本的安全保障環境愈趨嚴峻，所以作出有必要提前實施的判斷。日本在去年12月發表的安全保障文件列明獲得反擊能力，該計劃核心部分是從2026財政年度開始，從美國引進400枚射程1,600公里、由日本海上自衞隊神盾艦搭載的戰斧陸攻巡航導彈。

戰斧陸攻巡航導彈是美國海軍主要對地攻擊能力，目前使用被稱為「戰術戰斧」的Block IV型，特點是配備數據鏈使之能夠在飛行期間更改攻擊目標，可以在空中徘徊數小時、立即根據指令改變飛行路線。美國海軍2020年起對現有戰斧陸攻巡航導彈現代化，延長使用壽命15年，亦即是Block V型，配備升級的導航及通訊性能。本報綜合報道