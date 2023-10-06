挪威小說及劇作家福瑟 奪文學諾獎 被盛讚「成功為難以言喻事物發聲」

【本報綜合報道】2023年諾貝爾文學獎得主昨日出爐，由挪威小說家及劇作家福瑟（Jon Fosse）奪得。瑞典學院讚揚福瑟筆下創新戲劇及散文，成功為難以言喻事物發聲。挪威首相斯特勒更在網上提到，所有國民今天都為此祝賀及感到自豪。

外界視為「新易卜生」 瑞典學院形容，福瑟使用最簡單語言，表達人類最強烈焦慮及無力感，縱使其創作與其他文學諾獎得主作品一樣帶有消極觀點，卻充滿溫暖及幽默。

當福瑟得悉獲得諾貝爾獎後，福瑟坦言感到驚訝，同時承認過去10年已為此事（奪得諾貝爾文學獎）做足心理準備。

64歲的福瑟早年在挪威卑爾根大學畢業，此後40多年來致力創作戲劇、小說、散文及兒童文學等作品，包括1983年處女作、長篇小說《紅，黑》及1994年首部戲劇《不離不棄》等，被外界視為挪威已故劇作家易卜生後繼人物，獲稱「新易卜生」。