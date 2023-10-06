美國檢獲伊朗110萬發彈藥 轉交烏軍

【本報綜合報道】美國中央司令部周三證實，已經把逾100萬發繳獲的伊朗彈藥移交給烏克蘭，但分析認為這對俄烏戰爭影響不大，烏克蘭現時最需要遠程武器及防空系統。美國總統拜登同日表示，他將就援助烏克蘭問題發表「重大」演說，又暗示有辦法不透過國會批准，為烏方提供資金，但拒絕透露資金來源的細節。

負責中東軍事行動的美國中央司令部表示，周一把約110萬發7.62毫米口徑子彈運往烏克蘭；這批彈藥是去年12月截獲，原本是伊朗革命衞隊在違反聯合國安理會決議的情況下，運送給也門的武裝叛軍組織青年運動。中央司令部強調，美國致力與盟友和夥伴合作，通過一切合法手段，遏制伊朗致命援助在區內流動。也門內戰延宕至今12年，並自2015年以來，伊朗支持的青年運動一直與沙特阿拉伯為首的多國聯軍作戰，這場衝突至今造成數十萬人死亡，也門的80%人口主要依賴援助維生。

另一方面，美國共和黨內訌引致國會眾議院議長麥卡錫被罷黜，當被問到是否擔心國會山莊亂象引致無法援烏時，拜登回答「我要說的是，烏克蘭的成功絕對符合美國的利益」；又認為美國專注建設國際聯盟，提升自身地位。惟他承認擔心眾議院議長之爭，會危及對烏克蘭援助，但指國會支持援烏的議員仍然佔多數。

拜登暗示繞國會向烏金援 拜登早前簽署45天政府臨時開支法案，並沒包括對烏克蘭的援助。被問及在沒額外資金的情況下，對烏克蘭的援助還可以持續多久時，他稱美國可以支持「下一批」對烏克蘭的援助，「我們也許可以通過另一種方式為此找到資金」。白宮發言人巴埃爾在記者會拒絕透露拜登演說的更多訊息，但重申離棄烏克蘭是重大錯誤。