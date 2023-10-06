俄石油船經北方海路赴華趨增

【本報綜合報道】美國傳媒周三報道，今年有十幾艘運載俄羅斯石油的俄羅斯船隻經北方海路駛往中國，美國密切關注，認為這是中俄在北極地區加強合作的迹象。

北方海路沿俄羅斯北部海岸從巴倫支海延伸到白令海峽，過去數據顯示，除了去年底一次試航外，之前數年都沒有石油通過北極地區運往中國，與今年的情況大相逕庭。美國白宮國家安全委員會發言人柯比周二被問及相關問題時表示：「沒有人在那裏尋找衝突。我們將盡可能密切關注此事。」

用非冰級油輪 恐致環境風險 交通量增加帶來更高的環境風險，特別是俄羅斯宣布將使用非冰級油輪，意味船體未加強防冰能力。美國智庫威爾遜國際學者中心極地研究所總監平卡斯（Rebecca Pincus）表示，如果俄羅斯東部北極地區發生石油洩漏，水就會流向美國，「石油將漂過國際邊界，這是一個非常令人擔憂的情況」。

俄羅斯因對烏克蘭開戰而遭西方國家制裁，石油是其中一個重點制裁項目；對俄方而言，石油出口市場由歐洲轉為亞洲，特別是中國。隨着全球暖化加劇北極冰層融化，船隻更容易通航北方海路。此外，相比使用穿越埃及蘇彝士運河的傳統路線，北方海路可以減少運輸時間三成。

柯 比