烏頻轟炸 俄羅斯黑海艦隊 苦守克里米亞

烏克蘭在境內展開反攻行動之際，近期加強使用巡航導彈及無人武器攻擊俄羅斯控制的克里米亞半島。美國傳媒周三報道，俄羅斯已經把黑海艦隊大部分艦艇從克里米亞半島主要基地，調往遠離烏克蘭攻擊範圍的地方保存戰力。

俄羅斯自從去年發動全面戰爭後，烏克蘭海軍力量幾乎不復存在，俄軍黑海艦隊成為黑海主要海上力量，多次發射巡航導彈空襲烏克蘭。惟隨着戰況打成均勢及陷入膠着，烏克蘭利用無人機、無人船、巡航導彈等自製及外援武器攻擊克里米亞半島，特別是俄軍黑海艦隊大本營塞瓦斯托波爾，把戰火擴展至俄羅斯後方；烏克蘭上月成功利用巡航導彈，重創在塞瓦斯托波爾旱塢維修的俄軍大型登陸艦及潛艇各一艘。

轉移至俄本土黑海港口 美國《華爾街日報》報道，經專家檢視本月1日拍攝的衞星圖像，指俄羅斯黑海艦隊大部分艦艇已經轉移至位於該國本土的黑海港口新羅西斯克（Novorossiysk），包括全數3艘仍然可以使用的基洛級攻擊柴電潛艇、兩艘護衞艦、一艘巡邏艦。

與此同時，不面向烏克蘭的克里米亞半島東岸港口費奧多西亞（Feodosiya）成為部分黑海艦隊艦艇的新駐地，包括一艘大型登陸艦、多艘小型導彈艦、新型掃雷艦。

烏對外穀物出口闢新徑 對於報道內容，俄羅斯國防部沒有回應置評請求。《華爾街日報》認為俄軍黑海艦隊撤出主要基地並分散部署，對總統普京而言是一大挫折，但產生的軍事效應相信有限，俄軍黑海艦隊艦艇依然可以自由出海，發射巡航導彈空襲烏克蘭港口及電網等民間基礎設施。

惟烏克蘭最近對克里米亞半島的攻擊，亦令俄方無法徹底封鎖烏方的黑海港口，為對外出口穀物開闢一條新的海上通道，對烏克蘭經濟至為重要。

烏克蘭軍方一名發言人周三宣稱，烏方把黑海的前線推至距離該國岸邊至少100海里（約185公里）海域，俄羅斯黑海艦隊艦艇如今不再駛出克里米亞半島西端塔克漢庫角（Cape Tarkhankut），亦不會駛往烏克蘭領海方向。新羅西斯克亦非免受戰火波及，烏克蘭今年8月曾經派出無人艇施襲，俄軍一艘大型登陸艦受損傾側。

俄其他艦隊無法施援手 值得留意的是，另一黑海國家土耳其在俄烏開戰後引用1936年《蒙特勒公約》，禁止其他國家的軍艦通過土耳其博斯普魯斯海峽及達達尼爾海峽進入黑海，導致俄羅斯面對黑海艦隊接連損兵折將，亦無法從北方艦隊、波羅的海艦隊甚至太平洋艦隊調派艦艇，補充在黑海的海上力量，特別是最接近黑海、部署敍利亞的俄軍艦艇。本報綜合報道

烏克蘭空襲塞瓦斯托波爾旱塢，重創俄羅斯黑海艦隊。 俄羅斯黑海艦隊部分艦艇駐守新羅西斯克。 俄烏戰爭之黑海局勢