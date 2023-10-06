「做任務約美女」騙案 拘6人涉款百萬

【本報綜合報道】內地近期頻頻發生以「同城約」為噱頭的電訊網絡詐騙案。詐騙分子聲稱下載手機應用程式充值「會員」、「做任務」便獲得「上門服務」，從而實施詐騙。警方至今在遼寧省、河南省等地拘捕6名疑犯，扣押10多部手機及4部電腦，凍結涉案資金100多萬元（人民幣‧下同，約108萬港元），案件進一步偵辦。

貼二維碼呃個人資料 根據微信公號重慶網警周二發布的案例，今年4月四川涼山公安接獲上班族小吳（化名）報案稱遭遇刷單詐騙，當晚小吳與朋友吃晚飯後準備開車回家，發現車輛倒後鏡上被貼一張「同城約」二維碼。好奇之下，小吳掃碼下載一個來路不明的手機應用程式；打開後平台要求做幾項「任務」，便可以約會美女。最終小吳被騙14萬多元（約15.2萬港元）。

警方其後拘捕兩名「貼碼人」，調查發現二維碼只是詐騙手段之一，疑犯受僱的上線在全國範圍招募成員製作、散發涉黃涉詐二維碼貼紙，以發放數量來計算佣金。只要受害人掃碼，詐騙分子便可以通過黑客手段獲入侵受害人手機，竊取相簿、通訊錄、瀏覽紀錄等個人資料。