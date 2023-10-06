開網約車 攜腦癱兒 司機向乘客道歉千次 嘗盡冷暖

重慶市一名網約車司機為了照顧腦癱兒子，最近3個多月來把他帶在身邊方便照顧。由於兒子坐在副駕駛座，難免有乘客投以異樣目光，司機至今已向近1,800位乘客道過歉。他說確實有乘客心生不悅選擇投訴，但更多乘客心疼他的遭遇，甚至在網約車平台打賞或留下現金。

內媒周二報道，53歲的易和平最風光時銀行帳戶有2,000多萬元人民幣（約2,150萬港元）存款，別墅及豪車應有盡有，還聘請了司機。易和平在生意最好的時候迎來兒子出生，為了給兒子更好的未來而決定進軍金融圈，但投資失敗虧了一筆錢，加上建築工地及物流公司出現事故，賠了不少錢。

突中樞腦梗 治療費不菲 易和平眼見成績優異的兒子快要大學畢業，要去法國讀研究生，於是到海外經營進口牛肉、燕窩等農副產品。易和平憶述，兒子於前年11月突然左腦中樞腦梗，手術的後續治療花費巨大，妻子則疾病纏身無法照顧兒子。

易和平本來開的士謀生，卻因兒子今年1月病情突然惡化，5月手術搶救成功卻失去自理能力。易和平因照顧兒子而未能按時交班，遂帶着兒子轉開網約車。

乘客擠後座 向平台投訴 易和平在駕駛座背後貼一張致歉書，說明兒子的情況，希望乘客諒解。不過，他前一陣到指定地點接載乘客，幾人只能擠在後排。他一路解釋希望獲得諒解，但後來遇上塞車，乘客因坐得不舒服而下車，事後向平台投訴，導致易和平被平台罰款及封號3天。易和平表示，如果乘客取消訂單，平台會判斷是司機責任，會罰錢及扣分，如果信譽分太低會影響接單。不過，易和平認為平台不能因為他一個人改變規定，他帶着兒子確實令乘客不便，因此他不埋怨受罰。他坦言，現在已經很滿足，起碼兒子還活着。本報綜合報道