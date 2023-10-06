柯文哲訪加州 僑胞籲在野黨整合

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席兼總統參選人柯文哲周日啟程再度訪問美國，他周三拜會加州洛杉磯傳統僑社羅省中華會館。會館成員輪流發言，期待台灣在野黨整合，柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜合作，認為互相讓一步就會好。

柯文哲周二與加州弗里蒙特台裔市長高敘加（Lily Mei）共進午餐，他受訪時表示，兩岸政策就是阻嚇與溝通，台灣要有足夠的自我防衞能力，否則根本沒機會上牌桌談；在足夠的自衞能力下，他願意與中國大陸溝通，減少台灣海峽戰爭的風險。

盼與侯友宜郭台銘聯手參選 周三轉到洛杉磯華埠後，他拜會當地有134年歷史的羅省中華會館，與20多名以廣東話為主的華僑座談，並前往孫中山銅像鞠躬獻花。柯文哲表示，此行最重要是學習「多看多聽」並廣交朋友，希望「朋友愈多、敵人愈少」，同時了解僑社需要。多數僑胞呼籲柯文哲促成「藍白整合」，認為他應與侯友宜、宣布獨立參選的鴻海集團始創人郭台銘聯手，推動在野陣營合作才有望勝選。