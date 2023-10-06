馬文君洩潛艇機密疑案 被指檔案交韓駐台代表處

【本報綜合報道】台灣首艘自製潛艇海鯤號近日爆出「內鬼」洩密疑雲，前海軍顧問郭璽點名國民黨立委馬文君「賣台」，指她把南韓廠商釋出協助台灣研製潛艇的大批資料，交給南韓國家安全單位。台灣前海軍艦長黃征輝周三宣稱，馬文君使用4個立法委員的公文把多逾3,000個檔案發給南韓駐台代表處，造成韓籍人士被捕。

黃征輝在政論節目指控馬文君用公文方式，發送大批檔案給台灣調查局、國防部、海軍司令部以及南韓駐台代表處。黃其後承認「我也是聽說」，並指韓籍人士與集團可能涉及詐騙，馬文君既看不懂專業軍事圖紙，但取得與郭璽對立的韓籍遲姓顧問所錄郭壐音檔與所提供台製潛艇資料後，將資料交予南韓駐台代表處求證真偽。馬文君辦公室反駁稱，她未有把議員徐巧芯手上相同的錄音檔傳給海軍司令部。

賴清德批評國民黨阻撓買潛艇 台灣副總統、民進黨總統參選人賴清德在中山大學講座被問到潛艇相關問題時，指摘正因為國民黨阻擋向美國購買潛艇，才使得台灣的國防建置如此艱辛。前立委郭正亮指出，當年國民黨反對是因為二手潛艇價格太貴，不如自己建造，而且當時的軍港浚深工程尚未完成。