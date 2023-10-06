四川成功發射衞星 台指火箭越識別區

【本報綜合報道】中國大陸長征二號丁遙八十四運載火箭周四早上在四川西昌衞星發射中心，把遙測三十九號衞星送入預定軌道，發射任務取得成功。台灣國防部同日發現該火箭飛行高度位於大氣層外，對台灣地區並無危害，但飛行路徑經過台方防空識別區西南邊緣，台軍運用聯合情報、監視、偵察系統掌握其軌迹適切警戒。

遙感三十九號衞星由中國航太科技集團五院、八院抓總研發，執行此任務的長征二號丁運載火箭是八院抓總研製的常溫液體二級運載火箭。這是長征二號丁運載火箭第81次發射，是八院抓總研製的長征系列運載火箭第198次發射，也是長征系列運載火箭第490次發射。

台灣國防部昨日亦公布，當天早上6時前的24小時內，發現解放軍一架次飛機及3艘次艦艇在台灣周邊海空域活動，並無逾越海峽中線及進入台灣西南空域。對於有媒體稱台灣政府計劃以主權基金埋單美國《國防授權法》、支付武器裝備費用，台灣國防部昨否認相關報道，批評內容虛構、誤導大眾視聽。