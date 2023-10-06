郵寄禁進口紅珊瑚 廣東繳製品98件
【本報綜合報道】廣東省廣州海關近日在入境寄遞渠道查獲紅珊瑚製品98件，淨重73克，目前已經作出進一步處理。紅珊瑚由珊瑚蟲堆積而成，生長極其緩慢。因其稀有、不可再生，被列為國家一級保護野生動物，同時屬於《瀕危物種國際貿易公約》附錄Ⅲ列明保護物種。
廣州海關所屬廣州郵局海關現場關員在對一批入境郵件進行監管時，發現其中一件郵件的機檢圖像異常，顯示郵件內有大量堆疊的不規則物品。經開箱查驗，現場關員發現郵件內有大量用透明密封袋包裝的飾品，包括耳飾、吊墜、手鏈、頸鏈等，部分製品鑲嵌有粉紅色或紅色部件，其表面具有平行生長紋，疑似紅珊瑚製品。經鑑定，以上飾品中有98件為紅珊瑚製品。
屬受保護瀕危物種
根據《瀕危物種國際貿易公約》及《中國野生動物保護法》等規定，除合法持有《允許進出口證明書》等材料並按規定辦理海關手續外，否則禁止貿易、攜帶、郵寄紅珊瑚等瀕危物種及製品進出境，情節嚴重構成犯罪者將依法追究刑事責任。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：