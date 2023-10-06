長假返程高峰颱風或影響福建航班

【本報綜合報道】內地中秋、十一假期進入尾聲，各地陸續迎來返程高峰，預計昨日全國鐵路發送旅客1,795萬人次，比去年同期增加144.5%。民航局表示，廣東、福建部分地區受強颱風「小犬」影響，將出現大風和陣雨天氣，福州長樂機場、廈門高崎機場航班升降或受影響。

鐵路旅客比去年增逾倍 周三全國鐵路發送旅客1,705多萬人次，同比增長165.6%。重點地區客流方面，北京發送旅客約135萬人次，廣州約236萬人次。昨日全國鐵路預計開行12,351列旅客列車，其中加開1,729列列車。長三角鐵路同日預計發送旅客逾340萬人次，鐵路上海站將迎來到達客流高峰，預計有61萬人次；當日上海站、上海南站、上海虹橋站候車室將通宵開放。北京昨預計發送旅客140萬人次，北京地區火車站遇夜間大客流集中到達時，將協調通過地鐵延時、加開夜間巴士和接駁車等措施，減少旅客離站等候時間。

根據交通運輸部路網中心昨日消息，周三全國高速公路網流量6,152萬輛，比去年同期增長約65%。昨日全國高速公路網預料仍然維持高位運行。

民航局空管局氣象中心表示，昨日在甘肅、陝西、四川、重慶、貴州局部地區有混合性降雨雲團活動，伴有弱對流與積冰天氣，蘭州、西安機場有短時中雨或雨夾雪天氣。