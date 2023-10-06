小犬襲台 釀1死304人傷

登陸鵝鑾鼻僅5分鐘撲大陸 17級陣風破紀錄 台灣中南部昨日受颱風「小犬」吹襲，造成一死304傷。小犬是今年第二個登陸台灣的颱風，也打破近5年來颱風登陸當地最多紀錄。小犬吹襲台東縣蘭嶼鄉時，最大陣風達每秒95.2米，達17級以上，打破台灣126年來紀錄。

小犬於昨早8時20分登陸及掠過鵝鑾鼻，約停留5分鐘後離開陸地出海。台灣中央災害應變中心表示，全台累計停電逾31.8萬戶，待修復7.58萬戶。高雄市、屏東縣、台東縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、雲林縣、台南市及嘉義縣9縣市，共2,993人疏散。此外，台東縣、屏東縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台南市、新竹縣及嘉義縣，共開放76處收容所，安置共757人。

228航班取消 陸海交通停頓 強風導致玻璃破裂，割傷台中市一名民眾致大量出血，送院搶救後不治。而全台受傷人數以台中市最多，有66人。台灣民航局表示，昨日境內外航班已取消228班，延誤兩班。境外包含兩岸航班取消182班，其中國泰航空宣布取消一班高雄飛香港的CX449航班。離島交通船共有15條航線、140航次停航。台鐵西部幹線、東部幹線、南迴線、支線及觀光列車部分或全部中午12時前停駛，高鐵則全線照常服務。公路總局則表示，昨日有8處公路路段封閉。

小犬掠過台灣南端後向西移動，越過台灣海峽移向廣東東部沿海。因應風暴逼近，廣東、福建周三均將防風應急響應提升至3級，廣東汕頭、汕尾、惠州、江門沿海景區關閉。

另外，深圳除宣布關停景區外，市應急局亦要求住建、城管、水務等部門提前早好各項防風防汛措施，如固定或拆除廣告牌、天秤、玻璃幕牆，以及強化水庫、山塘、河流等巡查和度汛管理。為確保列車運行安全，鐵路部門調整廣鐵管內杭深、梅汕等路線列車運行，從昨日至明日停運普速客車6列、變更運行區段4列。

福建發預警 1868艘漁船回港 福建省氣象台昨日上午對福州、泉州、漳州多地分別發布颱風藍色、橙色和黃色預警。福清、平潭、泉州、晉江等市多個園林、景區已緊急關閉。閩中漁場、閩南漁場、台灣淺灘漁場海域的1,868艘漁船已全部撤離回港、船上逾一萬人上岸；福州以南沿海養殖魚排上的勞動力1.26萬人全部撤離上岸。福建海事局周三通報，泉州至金門、馬尾至馬祖、連江黃岐至馬祖3條「小三通」客運航線停航。本報綜合報道