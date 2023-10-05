兩岸國際

潮流創意：收納式塔羅牌 方便攜帶
【本報綜合報道】除了卜卦，許多人亦依賴塔羅牌指點迷津。斯洛文尼亞一間設計公司早前研發出一款印製精美便攜塔羅牌，方便用家帶它四處旅行。為了方便攜帶，設計公司特意設計一個收納盒（圖），可收納所需物品，最多可擺放兩副塔羅牌。至於塔羅牌印刷極為精緻，絕非一般塔羅牌能夠媲美。
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