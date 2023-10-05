中國新疆烏魯木齊市米東區近日有農田旁獲打造成稻草人景觀道，吸引大批遊客前往打卡。稻草人景觀道名為「稻夢田園」，由20組以豐收為主題的稻草人景觀組成，造型各異，維妙維肖。照片顯示，有稻草人被扮成辛勞耕種的農民，另有憤怒鳥、熊、駱駝和天鵝交頸等動物造型。